La viticulture à travers les siècles

Par DDK | Il ya 1 heure | 117 lecture(s)

La viticulture à Boumerdès remonte à plusieurs siècles. Elle a été pratiquée par les Romains, notamment à Dellys (ex-Russucuru). Quelques petits champs y étaient cultivés alors que certains habitants entouraient leurs maisons de branches de vignes. Le passage des Ottomans dans de nombreuses villes de la région a été, également, marqué par la culture du raisin, notamment à Dellys. Cette culture a été développée, par la suite, par les colons, qui y ont étendu la superficie viticole à d’autres régions de l’ex-Rocher noir et touché ainsi Issers, Naciria et Baghlia. A l’époque, la production était destinée à la filière vinicole, dont les grandes quantités de production étaient exportées en France. Après l’indépendance, plusieurs firmes coloniales ont été vandalisées. La reprise de la plantation de cépages est intervenue quelques années plus tard. Durant les années 90, plusieurs agriculteurs ont quitté le pays alors que d’autres ont délaissé leurs champs et terres. Les fellahs de l’Est de la wilaya étaient les plus touchés par l’insécurité. Ces régions étaient infestées par des groupes terroristes armés, notamment du GIA. «Les terroristes nous demandaient de payer la dîme. Ils nous menaçaient souvent», confie l’un des viticulteurs de Baghlia. En effet, dans un passé récent, la réclamation de la dîme par des groupes armés était légion et ceux qui refusaient d’accéder à leurs demandes étaient abattus. Avec le retour de la sécurité, la culture du raisin commença durant les années 2000 à renaître petit à petit de ses cendres après une léthargie qui aurait duré près de 16 ans. Au milieu des années 2000, l’on a recensé quelque 5 000 hectares cultivés, aujourd’hui, la wilaya en est à 90 000 ha.

Y. Z.