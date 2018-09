Plus de 2 100 projets adoptés par la tutelle

Par DDK | Il ya 1 heure | 114 lecture(s)

Le secteur du tourisme en Algérie, une des priorités de l'économie nationale, est un moteur de création de richesse et d’emploi, a affirmé hier le directeur général du tourisme et de l’artisanat, Mohamed Zoubir Sofiane. En effet, d’après lui, le tourisme est devenu une priorité pour l’économie nationale dans la recherche d’alternatives aux hydrocarbures, et ce à travers la stratégie définie par le gouvernement, en adoptant le Schéma Directeur d’Aménagement Touristique (SDAT) pour l’horizon 2030. «Le rôle du ministère du Tourisme est d’accompagner les investisseurs et les opérateurs privés pour assurer un service de qualité et relever le niveau de la formation dans le marché intérieur», a-t-il indiqué lors de son passage hier sur les ondes de la chaîne I de la radio nationale. A une question sur le nombre important d’Algériens qui choisissent les destinations étrangères, M. Zoubir a fait savoir que «le ministère du Tourisme travaille aujourd’hui pour encourager et accompagner les investisseurs afin de réaliser des établissements touristiques qui sont conformes aux normes internationales». Il a rappelé, dans ce contexte, que l’Algérie comptait «300 projets touristiques en 1999, aujourd’hui et après les efforts consentis par l’État, à travers l’accompagnement des opérateurs, nous comptons plus de 2 112 projets touristiques, soutenus par le ministère du Tourisme et de l’Artisanat», ajoutant que le ministère compte réaliser plus de 277 000 lits, en plus de 100 000 lits en cours de réalisation». Il dira, à cet effet, que la tutelle reçoit annuellement entre 70 et 100 projets touristiques, précisant : «Durant la saison estivale 2018, nous avons reçu 35 établissements hôteliers fournissant plus de 5 500 lits, en plus de 30 hôtels déjà construits qui sont en phase d’équipement». Il explique que «la stratégie adoptée par le ministère du tourisme a conduit au développement de ce secteur, notamment l’appui apporté aux investissements touristiques, la promotion de la destination touristique algérienne, le partenariat entre le secteur public et privé et l’accent mis sur la formation touristique». En outre, l’intervenant de la radio algérienne a reconnu que les investisseurs dans le secteur touristique font face à des difficultés, notamment le financement bancaire. A ce propos, M. Zoubir a indiqué que «le ministre du Tourisme, le ministre des Finances et les institutions financières se réuniront le mois prochain, pour étudier d’autres formes d’investissement».

L.O.CH