L’ex-tribunal rouvre ses portes en janvier 2019

Par DDK | Il ya 1 heure | 109 lecture(s)

Le wali par intérim de Béjaïa a effectué, avant-hier, une visite d'inspection au niveau du chantier d'aménagement et de réhabilitation de l'ex-tribunal de Béjaïa. Un édifice qui va abriter officiellement l'annexe de l'institut régional de formation musicale, a indiqué la chargée de la cellule de communication de la wilaya de Béjaïa. La même source ajoutera, que sur le site, «le wali a donné des instructions fermes pour que ce bijou architectural ouvre ses portes au plus vite». Notre source révélera également que le premier responsable de la culture dans la wilaya a avancé une date d’ouverture de cet institut musical : «Le directeur de la culture a, de son côté, annoncé la réception du projet pour le mois de janvier 2019», informe-t-elle. L'ancien tribunal de Bejaïa a, pour rappel, vu une de ses une aile s’effondrer il y a quelques années. Le ministre de la Culture qui s’était déplacé sur les lieux en 2016, après la visite de septembre 2015, avait demandé des éclaircissements aux différents responsables sur cet état de fait. L’association pour la Sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel de la ville de Béjaïa avait, également, dénoncé, à travers une déclaration, «le laxisme des autorités». Mais depuis, tout semble évoluer positivement. Le futur institut devra, une fois finalisé et inauguré, stimuler la créativité artistique et intellectuelle des apprenants, favoriser la réhabilitation et la diffusion du patrimoine musical régional et national, la découverte et la connaissance du patrimoine musical universel, encourager la recherche dans les domaines de la musique et former des artistes et cadres spécialisés.

Rachid Z.