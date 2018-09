La DSP annule les résultats du concours de recutement

Par DDK | Il ya 1 heure | 179 lecture(s)

Les résultats du concours externe organisé début septembre par l’hôpital d’Aïn-Bessem, pour le recrutement de deux agents administratifs, un spécialiste clinicien et trois administrateurs, viennent d’être annulés par la direction de la santé de la wilaya de Bouira. L’information nous a été confirmée hier par la directrice de la santé, Mme Ghalem Leïla Ilhem, qui a ajouté qu’une commission d’enquête a été dépêchée à la direction de l’hôpital d’Aïn-Bessem, afin d’étudier l’ensemble des modalités et des démarches adoptées par cette direction pour le concours en question, tenu au niveau de l’université de M’sila. Ce concours sera très probablement réorganisé. A noter, aussi, que ces mêmes résultats ont été rejetés par la direction locale de la fonction publique, qui n’a pas validé la liste nominative des candidats reçus. La fonction publique a également exigé la tenue d’un nouveau concours, avec le respect de la réglementation portant sur l’organisation de concours pour le recrutement externe dans un établissement public. Pour rappel, et suite à l’annonce de ces résultats, des dizaines de candidats non retenus ont organisé un sit-in de protestation le 17 septembre dernier, devant la direction de cet hôpital et ensuite au niveau de la direction de la fonction publique, afin de réclamer l’annulation pure et simple des résultats. Ces candidats, qui ont adressé une requête au ministre de la Santé et au directeur général de la fonction publique, avaient noté l’existence de plusieurs «anomalies et irrégularités» dans l’organisation de ce concours. Ils ont ainsi cité, le non-affichage public des listes et des notes de chaque candidat et l’introduction, dans ce concours, des «techniques de rédaction administratives», qui est, en fait, un module prévu pour les concours de recrutement internes.

Oussama Khitouche