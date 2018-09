Des habitants d’un quartier devant la wilaya à Bouira…

Par DDK | Il ya 1 heure | 111 lecture(s)

Des dizaines d’habitants du lotissement Amar Khoudja du chef-lieu de la wilaya de Bouira sont revenus à la charge, hier matin, pour réclamer l’inscription d’un projet d’aménagement au profit de leur quartier.

Très tôt dans la matinée, les protestataires se sont rassemblés devant le siège de la wilaya. Selon les protestataires, le projet lancé le 20 août dernier pour l’aménagement d’une seule ruelle de ce grand quartier, ne répond pas à leurs attentes. Ils réclament, ainsi, la généralisation «en urgence» du projet d’aménagement pour qu’il touche l’ensemble des rues et ruelles du quartier: «Nos routes sont transformées en de véritables pistes, presque non-carrossables surtout durant l’hiver, où notre quartier se transforme en bourbier à ciel ouvert. Notre quartier ne dispose même pas de trottoirs ou d’éclairage public, sans parler des airs de jeux ou de réseau de drainage des eaux pluviales ! Nous vivons dans une situation catastrophique depuis 20 ans. Malheureusement, les autorités locales semblent être indifférentes à ce problème qui empeste notre quotidien», explique l’un des protestataires. Selon notre interlocuteur, seule la rue extérieure de ce quartier a été aménagée, alors que l’ensemble des ruelles de l’intérieur sont dans un état d’abandon : «Tous les responsables sont au courant de notre problème, à commencer par le maire et le P/APW. Notre quartier est pratiquement l’unique dans tout le chef-lieu de la wilaya qui n’a jamais bénéficié d’opérations d’aménagement. Il est habité par plus de 150 familles qui souffrent dans l’indifférence des responsables locaux. Depuis plus de 20 ans, une seule rue a été aménagée par les pouvoirs publics, celle située à l’extérieur sur la RN18 là où plusieurs commerces sont ouverts. Nous sommes dans le droit de se poser des questions, car nous sommes victimes d’une marginalisation qui ne dit pas son nom», soulèvera-t-il. Les protestataires réclament, ainsi, une prise en charge urgente de leurs revendications à l’instar de l’inscription d’un projet pour l’aménagement de l’ensemble des ruelles du quartier, en plus de la réalisation d’un nouveau réseau d’éclairage public et d’un autre pour le drainage des eaux pluviales. La réalisation d’un petit stade de proximité et d’une aire de jeu pour les enfants est aussi réclamée.

Oussama Khitouche