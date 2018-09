La RN9 fermée à Kherrata

Par DDK | Il ya 1 heure | 113 lecture(s)

Hier, tôt le matin, plusieurs citoyens des deux villages Azaghar et Takliet dépendant de la commune de Draâ El-Gaid ont procédé à la coupure de la RN9 au niveau du tunnel de Kherrata, bloquant ainsi la circulation dans les deux sens. Malgré l’intervention de la cheffe de daïra de Kherrata dont dépend cette commune, rien ne fut réglé. À midi, la route était toujours bloquée. Interrogés sur place, les protestataires réclament seulement leurs droits et leur part du développement. Selon eux, «les deux villages sont délaissés depuis plus de cinq ans». D’abord, les deux villages ne bénéficient pas du ramassage scolaire. «Les collégiens et les lycéens qui sont scolarisés respectivement à 5 et 15 kilomètres doivent se débrouiller seuls pour se rendre à leurs établissements. En plus, la route reliant ces deux villages à Adjiouen est impraticable depuis longtemps et le projet pour sa réfection a été délocalisé vers une autre région de la commune», soulèvent-ils. L’eau potable manque cruellement, d’après certains citoyens des deux localités. «Les deux châteaux d’eau implantés au niveau des deux villages sont toujours vides et les fontaines sont à sec», ajoute-t-ils. Pour se ravitailler, les citoyens doivent aller chercher de l’eau dans d’autres localités pour ceux qui possèdent des véhicules, quand aux autres, ils sont dans l’obligation de louer le transport. Bien que cette région soit exposée au froid glacial en hiver, l’alimentation en gaz de ville n’est toujours pas d’actualité. En plus, énumèrent-ils encore, «une soixantaine de maisons ne sont pas encore alimentées en courant électrique».

Sami D