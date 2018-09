Lancement officiel d’un portail électronique

Par DDK | Il ya 25 minutes | 27 lecture(s)

Un nouveau portail électronique pour la promotion de la destination Algérie a été officiellement lancé jeudi dernier, a annoncé le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud.

Ce nouveau portail qui se présente en trois langues : arabe, français et anglais, «permettra de faire connaître la diversité touristique de l'Algérie, les plus importantes destinations disponibles ainsi que les agences de tourisme et de voyage, les hôtels, restaurants classés, transport outre l'art culinaire et l'artisanat».

Selon lui, «la langue amazighe sera introduite prochainement dans ce portail après la signature d'une convention-cadre avec le Haut-commissariat à l'Amazighité (HCA)». Intervenant à l’issue d'une rencontre organisée à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du Tourisme sous le slogan "Le tourisme et les mutations numériques", M. Benmessaoud a rappelé «la création d'un programme pour l'élargissement de la numérisation au soutien de la coopération et de la relation entre l'administration et le citoyen».

Il a annoncé également la création prochainement, «d'un guide touristique électronique sous forme d'application sur téléphones portables, et ce, avec la contribution de start-up gérées par des jeunes visant à présenter des idées innovées dans le domaine des voyages et de la promotion de la destination Algérie». Par ailleurs, le premier responsable du secteur a indiqué que «son secteur œuvre au développement de l'administration à travers l'exploitation du développement technologique», rappelant l'ouverture en novembre dernier d'un portail au niveau du ministère concernant le traitement et le contact avec les agences de voyage et la création en mai 2018 d'un autre portail pour la réception et le traitement des dossiers des projets des investisseurs».

En outre le ministre de tutelle a appelé tous les opérateurs du tourisme à une «participation active et sérieuse au Salon international du Tourisme et des voyages, qui se tiendra le 17 octobre 2018». Cet événement était, d’après lui, «important pour faire valoir les caractéristiques et les capacités touristiques réelles et considérables de l'Algérie». «Il constituera également une occasion pour le lancement de la saison touristique saharienne», a-t-il encore indiqué.

L. O. CH