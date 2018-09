Journées du tourisme de montagne à Haïzer

Par DDK | Il ya 26 minutes | 22 lecture(s)

C’est au niveau de la maison de jeunes de la commune de Haizer, à une dizaine de kilomètres au nord de la wilaya de Bouira, que les journées du tourisme de montagne de la wilaya de Bouira, ont été lancées jeudi dernier par les autorités de la wilaya. Cette initiative d’une durée de trois jours, et qui a comme principal objectif de booster le secteur du tourisme de montagne dans la wilaya, a regroupée 55 jeunes, issus de 40 wilayas du pays. Au programme de ces journées, des visites vers trois sites touristiques de montagne, à savoir le site de Tikjda dans la commune d’El-Esnam, celui de Tala-Rana dans la commune de Saharidj, et enfin la station thermale de Hammam K’sana, dans la commune d’El-Hachimia. Ce programme qui comporte également d’autres activités et animations au profit des jeunes participants, s’inscrit dans le cadre du programme annuel d’activité de l’office directeur des établissements de jeunes (ODEJ) de Bouira. Selon, son directeur, M. Hamal Hocine, les jeunes participants à ces journées, découvriront trois importants sites touristiques de la wilaya. Ils seront encadrés et accompagnés par des membres d’associations locales et de cadres de l’ODEJ : «La wilaya de Bouira, regorge d’un potentiel touristique important. A travers cette initiative, nous projetons de faire connaitre aux jeunes d’autres wilayas du pays, ces sites touristiques par excellence. Ils découvriront ainsi, le parc national du Djurdjura, notamment à Tikjda et Tala Rana, mais aussi la station thermale de Hammam K’sana, qui est située dans une zone forestière, en plein cœur du massif des Bibans. Des randonnées, des excursions, des animations et des campagnes pour le nettoyage sont ainsi programmées», a assuré le directeur de l’ODEJ, qui précise qu’une deuxième édition sera tenue, dès l’année prochaine, avec plus de participants issus même de l’étranger : «Nous essayons de faire connaitre les destinations de Bouira, et aussi ses produits d’artisanat et sa culture, même à l’étranger », a-t-il enfin souligné.

