«Pour la promotion des produits du terroir»

Le coup d’envoi de la Foire agricole et la 1ère édition de la Fête de la figue, organisées par l’APC d’Aït Bouaddou en collaboration avec la subdivision agricole, a été donné hier, en présence des autorités locales, de la présidente de la commission agricole de l’APW et de représentants de la direction des services agricole. Les expositions sont réparties sur les deux écoles primaires sises au chef-lieu. Sur le premier site, trois exposants tenaient des stands de figues sèches, de figues fraîches mais aussi de figues de Barbarie. Les quantités exposées ne sont cependant pas abondantes, puisque la saison de ces trois fruits touche à sa fin. En revanche, les produits maraîchers, le blé, l’orge, le couscous dans toutes ses variétés et les pâtes alimentaires garnissent les stands, en sus de l’huile d’olive, le miel et de nombreux autres produits du terroir. La cuniculture, les produits de semence et sanitaires ne sont pas en reste. Les confitures, les pâtes d’olives et les plantes d’ornement sont également mises en avant à l’occasion. En outre, trois écrivains assurent des ventes-dédicaces de leurs livres «Une gerbe de fleurs», «Souviens-toi, ô Algérie » et «Les bagnards algériens de Cayenne». Le matériel agricole et des expositions des mécanismes CNAC, ANSEJ et ANGERM sont également au rendez-vous. Au niveau du second site, il y avait des tableaux de peinture, des gâteaux traditionnels, des robes et des bijoux kabyles, des tapis et plusieurs objets d’art. En somme, ce sont une soixantaine d’exposants qui ont participé à cette manifestation. Dans son allocution d’ouverture, le P/APC n’a pas manqué d’afficher sa disponibilité à organiser ou accompagner d’autres rendez-vous valorisant le patrimoine local dans toutes ses dimensions : «Notre APC est toujours là pour organiser, aider et encourager les agriculteurs et les artisans, ceci dans le but de promouvoir et de préserver notre patrimoine sous ses différentes formes. Nous encourageons aussi nos paysans à renouer avec le travail agricole car le développement de l’agriculture est devenu un impératif pour la bonne santé de l’économie locale et nationale. Cette fois, les figues fraîche et sèche ne sont pas présentes en force, puisque c’est déjà la fin de la saison. Il faut aussi savoir que la production a été faible cette année. Pour la prochaine édition, nous allons tenir cette fête en temps opportun et nous aurons davantage de produit et d'exposants». Pour sa part, la présidente de la commission agriculture de l’APW, Mme Samia Madi, a déclaré : «C’est un plaisir et un devoir d’être présent à cette manifestation. Nous sommes satisfaits de la participation des paysans et artisans. C’est de cette manière qu’on avancera. Notre Assemblée est toujours disposée et disponible à accompagner toutes les bonnes initiatives pour encourager l’agriculture de montagne et l’économie locale». A signaler qu’un programme scientifique a été retenu pour l’occasion, à savoir deux conférence thématiques sur la brucellose et le développement local, qui seront assurées par le service vétérinaire de la DSA et les services des forêts. M. Kouraba Karima, chef de service au niveau de la DSA, a indiqué à propos du plan d’action de cette institution : «La DSA essaie d’encourager l’organisation de foires et de fêtes à travers toutes les daïras et toutes les communes de la wilaya, afin de promouvoir les produits du terroir de la région. C’est une stratégie du ministère pour capter le maximum d’investisseurs en vue d’augmenter notre production quantitativement et qualitativement en vue d’atteindre l’autosuffisance alimentaire, d’une part, et arriver à labelliser nos produits pour intégrer le marché mondial, d’autre part». Notons, pour conclure, que la manifestation se poursuivra aujourd’hui encore et sera clôturée dans la soirée.

