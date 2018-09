Un évènement et des enseignements

Par DDK | Il ya 45 minutes | 84 lecture(s)

La foire agricole et la première édition de la Fête de la figue qu’a organisées l’APC d’Aït Bouadou, en collaboration avec la subdivision agricole et l’APW de Tizi-Ouzou, ont été clôturées hier, en présence des autorités locales et des exposants. Une cérémonie de remise de diplômes de participation a ponctué ce double événement. «Ce n’est que la première édition, qui a eu le mérite de drainer plus de 60 exposants et des centaines de visiteurs. La saison estivale est déjà terminée, d’où le manque de produits comme la figue fraîche et la figue sèche. Pour la prochaine édition, nous allons organiser cette fête début septembre de sorte à ce qu’il y ait plus de produits et de participants. Pour une première édition, je dirais que c’est largement réussi. Le grand mérite revient aux organisateurs qui ont fait des pieds et des mains pour tenir cette édition. Un grand merci à l’APW, au service des forêts et de l’agriculture, au Parc du Djurdjura et à l’ensemble des exposants qui ont contribué à la réussite de cette manifestation agricole, qui a pour essence de promouvoir et de préserver notre patrimoine agricole et nos produits du terroir», a indiqué le premier responsable de la commune, M. Mouloudj Mouloud. A rappeler que l’événement agricole, qui s’est étalé sur deux jours, a vu la participation d’une soixantaine d’exposants de différentes filières de l’agriculture, en sus d’artisans. Pour l’occasion, deux conférences, portant sur la brucellose et le développement local, ont été animées, respectivement par le service vétérinaire de la DSA et les services des forêts.

H. T.