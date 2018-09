Des sommités nord-africaines présentes

Par DDK | Il ya 45 minutes | 98 lecture(s)

Presque toutes les sommités en neurochirurgie exerçant au niveau de l’Afrique du nord se sont données rendez-vous à l’auditorium du campus universitaire d’Aboudaou de l’université Abderrahmane Mira de Béjaïa, pour animer les journées neurochirurgicales et former les futurs spécialistes. Outre les professeurs cités dans l’article relatif à cette rencontre scientifique, il est utile de souligner que d’autres professeurs algériens ont fait acte de présence soit en tant que communicants ou encadreurs. Le président du comité scientifique et d’organisation citera les séniors algériens Djennas, Benbouzid, Bouyoucef, Belebna, Morsli, Bouaita, Deliba, Boublata, Si Saber, Hallaci et Guenane entre autres. Pour profiter de leur riche expérience, des résidents algériens, guinéens, tanzaniens et maliens ont tenu à assister à ces journées d’enrichissement en connaissances.

A. G.