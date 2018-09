11 morts et 22 blessés en deux jours

Par DDK | Il ya 45 minutes | 91 lecture(s)

Les services de la Protection civile informent que 11 personnes ont trouvé la mort et 22 autres ont été blessées suite à plusieurs accidents routiers survenus en deux jours, au niveau national. En effet, selon un bilan rendu public par la direction générale de la Protection civile, durant la période allant du 27 au 29 septembre, plusieurs accidents de la circulation ont été enregistrés, dont les mortels ont engendré la mort de 11 personnes et des blessures à 22 autres. Les blessés ont été traités sur place puis évacués vers les structures hospitalières par les secours de la protection civile, indique-t-on dans le même document. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de M’sila, avec deux personnes décédées et quatre autres blessées. À noter, par ailleurs, l’intervention des secours de la Protection civile suite aux fortes chutes de pluies qui se sont abattues durant les dernière 24 heures sur les wilayas d’Adrar et Illizi «où plusieurs opérations de pompage et d’épuisement des eaux pluviales ont été effectuées par nos services à travers plusieurs édifices publics et habitations», fait savoir la même source. Cette dernière a fait état de l’effondrement de deux chambres d’une habitation en Toub, au lieu-dit ksar Ouled Ali, dans la commune d’Adrar, et de la chute de trois pylônes électriques dans la commune Zaouiet Kounta ainsi que de sept autres dans la commune Aoulef. «Dans la commune de Tamantit, une commission a été installée pour évaluer les dégâts», selon la même source. Au niveau de la wilaya d’Illizi, les éléments de la Protection civile ont procédé «au sauvetage de quatre personnes à bord d’un véhicule cerné par les eaux d’oued Fertoune sur la RN°03, commune D’illizi». Les pompiers précisent que tous les occupants du véhicule s’en sont sortis indemnes.

Samira Saïdj