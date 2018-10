«Hsissen a marqué de son empreinte la chanson chaâbi et kabyle»

Par DDK | Il ya 1 heure | 82 lecture(s)

«Aujourd’hui c’est un travail de mémoire que nous entreprenons pour mettre en lumière l’œuvre d’un grand artiste algérien qui nous a quittés à la fleur de l’âge, Cheikh Hsissen qui a marqué de son empreinte la chanson chaâbi et kabyle. C’est un artiste qui nous a marqué également par son parcours durant la guerre de libération nationale au sein de la troupe artistique du FLN. Cet hommage coïncide avec l’anniversaire de son décès mais aussi avec celui de la réconciliation nationale qui a permis à notre cher pays de recouvrer la paix et la stabilité, une réconciliation qui encourage l’œuvre sur la mémoire collective et sur les repères de notre culture et notre histoire tel que Hsissen».

