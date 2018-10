Par DDK | Il ya 1 heure | 92 lecture(s)

«C’est une initiative extraordinaire qui vient à point aujourd’hui pour la résurrection de la mémoire. La direction de la culture de Tizi-Ouzou est notre partenaire complémentaire depuis des années, puisque nous avions organisé des hommages ensemble pour Hadj Mrizek et Cheikh Namous. Aujourd’hui, nous venons de voir un déclic qui s’est opéré à Tizi-Ouzou pour la pérennisation de notre mémoire et la transmission d’un legs à la jeunesse, aux générations montantes et futures. Nous devons féliciter et encourager la direction de la culture pour cette initiative».

Propos recueillis par S. I.