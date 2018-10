Les prix des fruits et légumes stables

Par DDK | Il ya 1 heure | 97 lecture(s)

En ce début d'automne, mis à part certains produits comme la tomate qui est entre 100 et 130 DA le kilo et la pomme de terre qui s'accroche toujours à la barre des 70 DA, le reste des prix des produits agricoles est relativement stable et abordable pour les familles aux revenus limités. A Béjaïa, que ce soit dans les marchés hebdomadaires ou dans les magasins de fruits et légumes, le prix des poivrons doux varie entre 50 et 80 DA selon la qualité du produit et l'endroit où on l'achète. Le piment dit "mouz h'lou" qui a du répondant dans la bouche, est cédé entre 100 et 140 DA. Le prix des haricots verts et des courgettes oscille entre 120 et 150 DA, selon leur fraicheur. Les aubergines, même si ce n'est pas un produit dont tout le monde raffole, coûtent pas moins de 60 DA le kilo alors l’oignon dont aucune ménagère ne peut se passer ne vaut que 35 à 50 DA le kilo. La laitue très utile pour ceux qui suivent un régime alimentaire stricte coûte entre 100 et 150 DA pendant que le citron qui l'accompagne grimpe, lui, à la barre des 200 à 250 DA. Faisant leur première apparition de la saison les choux-fleurs coûtent entre 80 et 120 DA. Les raisins dont l'automne est la pleine saison restent quand même assez chers puisque leur prix descend rarement au dessous des 200 DA le kilo. Idem pour les pommes et les poires dont le prix varient entre 150 et 200 DA le kilo. A 25 ou 30 DA le kilo, la pastèque reste le seul fruit vraiment abordable, mais sa saison est passée, son goût s'est quelque peu altéré.

B. Mouhoub