2e Atelier international sur les matériaux magnétiques

Suite au grand succès enregistré lors de la tenue du premier Atelier international sur les matériaux magnétiques et les nanomatériaux, qui a eu lieu en 2012 à l’université M’Hamed Bougara de Boumerdès (UMBB), une deuxième édition de cette manifestation scientifique sera organisée du 1er au 4 octobre, au niveau de la bibliothèque centrale de l’université de Boumerdès. Cet important événement sera une occasion d’échanger des connaissances sur les derniers résultats expérimentaux et les avancées théoriques dans les domaines du magnétisme et des matériaux et nanomatériaux magnétiques. Lors des quatre journées sur lesquelles s’étalera l’événement, plusieurs thématiques seront, donc développées, à savoir l’«Élaboration de couches minces et de nanomatériaux magnétiques», la «Spectroscopie Mössbauer dans les matériaux magnétiques», les «Propriétés des films minces et des nanomatériaux magnétiques», la «Théorie et modélisation du magnétisme» et, enfin le «Magnétisme pour l'ingénierie et l'environnement». L’objectif principal visé par cet atelier est celui de réunir des experts et des spécialistes de renommée internationale, dont l'expertise diversifiée devrait stimuler les discussions et les recherches de pointe et la collaboration dans le domaine du magnétisme en Algérie. Une aubaine pour les chercheurs et les doctorants algériens de présenter leurs travaux et d'échanger directement leurs idées et leur savoir-faire dans ce domaine, lequel connaît actuellement un formidable essor.

Hocine Amrouni