Les villageois d’Ifouzar bloquent la mairie

Par DDK | Il ya 1 heure | 131 lecture(s)

Des habitants du village Ifouzar dans la commune d’Aït Aïssa Mimoun, à 15 km du chef-lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou, ont procédé, hier, à la fermeture du siège de leur APC pour réclamer l’amélioration de leur cadre de vie.

En effet, les contestataires ont bloqué tous les accès à l’infrastructure située au lieu dit Levdhahi, empêchant ainsi les fonctionnaires de rejoindre leur poste durant toute la matinée. Plusieurs manques ont été soulevés par les protestataires, entre autres, le bétonnage des pistes du village et le revêtement de la route principale. La route reliant leur bourgade au chef-lieu de wilaya est, faut-il le souligner, dans un état catastrophique. La colère des villageois était visible sur le lieu de la protestation. La situation de leur village est lamentable. Selon eux, ils n’ont aucun autre accès pour se rendre au chef-lieu à moins de passer par le village Akaoudj. Cette situation de la route délabrée sanctionne aussi toutes les catégories sociales actives. Les travailleurs trouvent toutes les difficultés à rejoindre leur lieu de travail, puisque les transporteurs évitent ce tronçon. Pour aller au chef-lieu de wilaya de Tizi-Ouzou ou au chef-lieu de daïra d’Ouaguenoun, le citoyen doit réaliser des prouesses d’ingéniosité pour trouver le transport. Hier donc, la patience a été jusqu’à sa limite. Les habitants d’Ifouzar ne veulent plus croire aux promesses de leurs élus, ils veulent du concret. Les jeunes protestataires ont affirmé que l’attente de voir leur route réfectionnée est insupportable. Les jours et les semaines à venir seront très difficiles pour ces villageois en colère. Avec l’arrivée de la saison des pluies, les difficultés seront encore multipliées. Les protestataires espéraient au moins que la route soit goudronnée avant la fin de l’été, mais cela n’a pas été le cas. Dans l’après-midi, un semblant de consensus a été trouvé avec les élus pour régler ce problème qui n’est pas des moindres. Cette bourgade vit un véritable enclavement avec les conséquences néfastes sur les jeunes qui ne trouvent pas d’occupations et de loisirs.

Akli. N.