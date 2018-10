Grève illimitée à l'école Akkouche Madani

Par DDK | Il ya 1 heure | 109 lecture(s)

Suite à un dysfonctionnement total de l'école primaire Akkouche Madani de Tiksiridene, les parents et les enseignants ont décidé d'un commun accord d'une grève illimitée depuis hier dimanche. L'un des parents et non moins membre de l'exécutif de l'APC de Chorfa, M. Larbi fait part de multiples contraintes qui bloquent le fonctionnement de cet établissement. A commencer par le manque de classes qui a abouti non seulement sur l'incontournable système de double vacation, mais aussi de travailler même les journées de repos pour éviter un long retard dans l'exécution du programme scolaire. La deuxième contrainte est l'absence d'un directeur, l'ancien ayant été affecté à Takerboust dans la commune d'Aghbalou depuis la rentrée scolaire, sans qu'il ne soit remplacé à ce jour. Notre interlocuteur affirme que c'est l'agent de service affecté par l'APC qui a procédé à la distribution de la prime scolaire de 3 000 DA et le quota jugé insuffisant de manuels scolaires. Une partie des élèves n'ont toujours pas de livres d'après cet élu. Plus loin, il affirme que l'établissement affiche une dégradation généralisée et que les deux classes réalisée dans le projet d'extension ont été refusées par le CTC pour malformation au niveau de l'ossature. L'élu dira que l'unique solution pour ce village de quelques 3000 habitants est l'inscription en urgence d'un nouveau groupe scolaire au niveau de l'emplacement de l'ancienne école réformée et fermée depuis plus d'une douzaine d'années. Monsieur Larbi insiste en disant que toutes ces contraintes ont été soulevées au Wali et a l'APW par une délégation composée de parents d'élèves, d'enseignants et des élus de l'APC de Chorfa. Toujours est-il que les initiateurs de cette grève illimitée exigent la venue du directeur de l'Éducation de la wilaya de Bouira et des représentants du wali et de l'APW. Rappelons que l'effectif de cette unique école de Tiksiridene est de l'ordre de 275 élèves.

Oulaid. S.