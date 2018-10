Les habitants de Debha ferment la RN75

Par DDK | Il ya 1 heure | 138 lecture(s)

Les habitants du village Debha situé à la périphérie du chef-lieu communal d’Amizour ont procédé, hier dimanche, à la fermeture de la RN 75 qui mène vers Béjaïa pour protester contre le climat d’insécurité qu’ils déplorent, interpellant ainsi les autorités concernées à user de leurs prérogatives devant cette situation qui perdure. Selon ces villageois contestataires, la problématique est liée à la présence d’une exploitation agricole individuelle (EAI) au niveau de ce village, reprochant à ses exploitants qu’ils sont à l’origine de tous les désagréments causés depuis des années aux habitants. «Nous ne pouvons plus supporter cette situation intenable causée par ceux qui gèrent l’EAI se trouvant dans notre village et dont le comportement ne cesse de nuire à la sécurité et à la tranquillité de nos familles», dira un représentant de ces mécontents citoyens sur le lieu de la contestation. Selon ces mêmes habitants, ces agissements qui empoisonnent leur vie ont surgi il y a 3 ans. Les plaintes et réclamations incessantes, ayant fait venir les services de sécurité à moult reprises sur les lieux, sont restées vaines. Par cette action, qui a perturbé le trafic routier sur cet axe, les villageois de Debha demandent et exhortent les autorités à mettre fin au «Dikat» de l’exploitant dans le cadre du respect des lois pour assurer la tranquillité et la vie paisible de tous les villageois

Nadir. T.