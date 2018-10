La commission de notation de l’APW achève les visites

Par DDK | Il ya 49 minutes | 82 lecture(s)

La commission chargée de noter les 101 villages participants au Concours Aïssat Rabah du village le plus propre vient de terminer ses visites.

Toutes les fiches de notation sont scellées et transmises à un huissier de justice, lequel aura la charge d’établir le classement. La cérémonie de proclamation des résultats est prévue pour le 14 du mois en cours, à l’occasion de l’anniversaire de l’assassinat d’Aïssat Rabah, ex-P/APW de Tizi-Ouzou. Le président de la commission santé, hygiène et environnement, M. Sid Ali Youcef, a indiqué à ce propos : «Cette 6e édition a enregistré la participation de 101 villages répartis sur 47 communes. Nous avons entamé les visites le 7 juillet dernier pour les finir fin septembre». À la question portant sur le travail effectué par les villages, le même interlocuteur fait savoir : «Il y a des villages qui ont bien travaillé, d’autres un peu moins, selon les moyens, le rythme et les objectifs de chacun. Dans tous les cas de figure, une dizaine de villages seront primés. Il y a des villages qui ne seront pas classés même s’ils ont bien travaillé. Nous saurons tous ensemble les noms des lauréats le 14 octobre en cours». Concernant la finalité de ce concours, notre interlocuteur note : «C’est bien simple, nous voulons renouer avec nos valeurs ancestrales basées sur la solidarité, l’union, la propreté et l’intérêt des villages et de toute la wilaya. Nos sorties à travers les villages sont toujours couronnées par l’échange et l’écoute des préoccupations et des doléances des citoyens. Bien entendu, nous contrôlons la propreté des lieux et des sites, mais on ouvre toujours une brèche pour être à l’écoute des villageois en vue de contribuer au développement de nos villages. On peut dire que le concours constitue une tribune pour la prise en charge des doléances du citoyen. Tout cela pour plus de développement, notamment au volet tourisme de montagne. En développant les villages, les citoyens participent, par ricochet, au développement de la wilaya. Et tout cela se passe dans le cadre du concours Aïssat Rabah. C’est dire que ce concours ne fait pas seulement de l’environnement son cheval de bataille». Il est à rappeler que la commission a introduit plusieurs changements pour la 5e édition. Ainsi, le nombre des villages lauréats sera de dix au lieu de huit, comme ce fut le cas précédemment. Le montant des prix accordés aux villages lauréats a été, aussi, revu à la hausse. La cagnotte globale a grimpé à 44 millions de dinars au lieu de 33 millions de dinars. Les prix seront de 9 à 2 millions de dinars, sous forme de subventions grevées d’affectations consacrant 20% du montant à un projet relatif à la protection de la nature. Le barème de notation a été aussi modifié. Il prendra en considération l’état des voies publiques (25 points), des places publiques (20 points), des fontaines et des points d’eau (10 points), des monuments et dieux de culture (10 points) et les cimetières (7 points), en sus de la gestion des déchets (25 points) et le règlement intérieur des villages participants (3 points).

Hocine T.