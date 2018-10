Les élus UDS dénoncent le «mensonge»

Par DDK | Il ya 49 minutes | 81 lecture(s)

À la veille de la tenue d’une session de l’APW pour l’examen de l’opération de préparation des rentrées scolaires, universitaires, œuvres universitaires et la formation professionnelle, des élus UDS, parti non encore agréé à l’APW, interpelle le recteur de l’université de Béjaïa au sujet du sort réservé au campus d’Amizour. Selon eux, la double annonce du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et du recteur à propos de l’ouverture dudit campus cette année «n’était que mensonge». Pour étayer leurs dires, ces élus écrivent dans une déclaration remise hier à notre journal : «Il n’est fait nullement référence d’une école supérieure des mathématiques à recrutement national à Amizour dans la circulaire ministérielle N°4 du 23 chaâbane 1439H, correspondant au 9 Mai 2018, relative à la préinscription et à l’orientation des titulaires du baccalauréat au titre de l’année universitaire 2018/2019», estimant que «pour le campus d’Amizour, l’année universitaire en cours est encore une fois synonyme de ‘point d’ouverture’». Ces élus de l’opposition à l’APW de Béjaïa, tout en se déclarant contre «cette idée saugrenue» de la création d’une école supérieure des mathématiques à Amizour, invitent les responsables du secteur de l’Enseignement supérieur «(…) à en faire une structure universitaire qui serait en adéquation avec le monde extérieur et qui participerait au développement économique, culturel et social de notre région.» Signalons au passage que le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avait déclaré, dernièrement, que le campus d’Amizour, distant de quelque 25 km du chef-lieu de la wilaya de Béjaïa, serait opérationnel cette année. L’infrastructure dispose de «grands moyens pédagogiques et didactiques», assure-t-on. Elle comprend un auditorium de 1 000 places, 12 amphithéâtres, un centre de calcul de 28 salles, un bloc pédagogique de 27 salles, une bibliothèque de 750 places, 120 bureaux d'enseignants, une salle de soutenance de 180 places, un bâtiment administratif et une cité universitaire de 5 000 places. Il est à rappeler que le campus en question n’est pas entré en activité à cause du refus des enseignants de la faculté des sciences exactes et technologie de s'y installer, prétextant l'éloignement et l'inadaptation technique aux spécialités ciblées, ainsi que son isolement de l'environnement urbain», selon le recteur de l’université de Béjaïa.

F. A. B.