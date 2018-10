Attribution prochaine de 1 800 logements

Par DDK | Il ya 48 minutes | 198 lecture(s)

Pas moins de 1 800 logements de type AADL et LPL seront, prochainement, attribués à leurs bénéficiaires. La remise des clés devra intervenir dès l’achèvement des VRD.

Pour venir à bout de la crise de logement qui sévit à Béjaïa, l'État a lancé un méga pôle urbain de pas moins de 16 000 logements des différentes formules au lieudit Ighzer Ouzarif dans la commune d’Oued Ghir. Un lot de 1 800 logements, dont 1 000 selon la formule AADL et 800 selon celle du LPL, sont totalement achevés et prêts à être attribués. Il ne reste que la réalisation des VRD, a-t-on appris. Ce qui n'est évidemment pas une mince affaire, mais selon un responsable du secteur, la dotation financière existe, les entreprises de réalisation sont désignées et engagées et le délai d'achèvement des travaux est fixé à quatre mois. C’est en substance ce qui a été annoncé, hier, à l’occasion de la journée mondiale et arabe de l'habitat. Un évènement qui a été célébré par la direction du logement de la wilaya de Béjaïa, en collaboration avec celle de l'urbanisme et de la construction et des autres organismes de la wilaya activant dans les secteurs de l'habitat et de l'urbanisme. Les festivités ont eu lieu à la bibliothèque nationale d'Aamriou. Pour l’occasion, une exposition de panneaux géants expliquant les différentes formules de réalisation de logements comme l'AADL, le LPA, le LPL, le promotionnel et autres, a été organisée. Le but de la journée est de sensibiliser les citoyens sur les efforts que fournit l'État en termes de réalisation de logements et d'aménagement urbain pour le confort de la population.

B. Mouhoub.