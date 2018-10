Recrutement de 46 maîtres-assistants classe B

Par DDK | Il ya 49 minutes | 92 lecture(s)

L’université Akli Mohand Oulhadj de Bouira vient de lancer un concours pour le recrutement externe dans pas moins de 46 postes de maîtres-assistants classe B. Ce concours vise le renforcement des effectifs d’enseignants exerçants au niveau des onze facultés de cette université. Selon la fiche technique élaborée par les services du rectorat, ces postes seront affectés au profit des facultés des sciences de la nature et de la vie (SNV), du droit, de l’économie, en plus des facultés des sciences humaines, sciences sociales, sciences et technologies (ST), des lettres et langues étrangères et aussi des facultés d’électronique et de l’informatique. Des diplômes de doctorat d’Etat, de doctorat en science ou de Magister sont exigés pour chaque spécialité. Le dernier délai pour le dépôt des dossiers de candidature a été fixé pour le 20 octobre prochain. Pour rappel, l’université de Bouira compte également organiser un concours national pour l’accès aux postes de doctorat. Un concours auquel est réservé par moins de 102 postes pédagogiques répartis sur l’ensemble des spécialités enseignées dans cette université. Ces renforts pédagogiques viennent à point nommé, cette année, en raison de l’important manque d’enseignants et d’encadreurs spécialisés, dont souffre cette université. En plus de ces nouveaux recrutements, la direction de cet établissement de l’enseignement supérieur a même fait recours cette année à des enseignants du secteur de l’éducation qui seront recrutés en tant que contractuels via des vacations, particulièrement au niveau des départements de tamazight et de langue française.

Oussama. K.