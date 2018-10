Trois blessés et un mort sur l’autoroute Est-Ouest

Par DDK | Il ya 48 minutes | 92 lecture(s)

Un terrible accident de la circulation s’est produit, dans la soirée d’avant-hier, au niveau de l’autoroute Est-Ouest à hauteur de la commune de Djebahia (Nord-ouest de Bouira), faisant un mort et trois blessés. En effet, et selon un communiqué de la Protection civile, le sinistre a été enregistré au lieu-dit Belahnache vers minuit, et a impliqué un camion de transport de marchandise et un taxi. Les victimes ont été évacuées par la Protection civile vers l’hôpital de Lakhdaria, alors qu’une enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale.

