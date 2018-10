Début, hier, de la révision des listes électorales

Par DDK | Il ya 48 minutes | 82 lecture(s)

L’opération de révision annuelle des listes électorales a débuté, hier, au niveau national, et prendra fin le 31 du mois en cours. En effet, les citoyens non-inscrits sur les listes électorales et âgés de 18 ans révolus au 31 décembre 2018, sont appelés «à demander leur inscription sur la liste électorale de leur commune de résidence», selon le ministère de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire. Ce dernier, a appelé également, les électeurs ayant changé de résidence «à se rapprocher de leur nouvelle commune de résidence. Cette dernière prendra en charge la procédure de radiation et d'inscription». A retenir que la demande d'inscription doit être appuyée par la présentation de deux documents, l'un justifiant l'identité et l'autre justifiant la résidence. Ledit ministère a tenu à préciser que les bureaux chargés des élections au niveau des communes seront ouverts tous les jours de la semaine, de neuf heures (9H00) à seize heures trente minutes (16h30), à l'exception du vendredi. D’autre part, la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) informe les citoyens qu’ils peuvent saisir l’instance s’ils constatent des infractions, durant la période de révision des listes électorales. «En application des dispositions de l'article 194 de la Constitution, et dans le cadre de l'exercice par le comité permanent de la HIISE de ses prérogatives, en matière de supervision des opérations de révision des listes électorales par l'administration, prévues à l'article 12 de la loi organique n 16-11 relative à la Haute instance indépendante de surveillance des élections, il est porté à la connaissance des citoyennes et des citoyens, que durant la période de révision annuelle des listes électorales, qui s'étale du lundi 1er octobre 2018 au mercredi 31 octobre 2018, ils peuvent, en sus des voies légales de réclamation et de recours, prévues par la loi organique 16-10 relative au régime électoral, saisir, par écrit, la Haute instance de toutes les infractions constatées, liées à cette opération», a affirmé, Abdelwahab Derbal, le président de la HIISE, dans une déclaration faite à la chaine I de la radio nationale. Il a précisé que son instance recevra les recours au niveau de son siège sis à Alger, par téléphone ou par son site électronique.

Samira Saïdj