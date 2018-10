De fortes pluies attendues aujourd’hui

Par DDK | Il ya 26 minutes | 9 lecture(s)

De fortes pluies parfois sous forme d'averses orageuses continueront d'affecter les wilayas de l'Est puis celles du Centre, selon un nouveau Bulletin météorologique spécial (BMS) de l'Office national de météorologie. Les wilayas les wilayas du Centre touchées par ces fortes pluies sont Tizi-Ouzou, Bouira, Boumerdès, Alger, Blida et Médéa, avec des cumuls qui atteindront ou dépasseront localement 30mm de mercredi à 3h du matin jusqu'à 23 h. par ailleurs, les wilayas de l’Est concernées par ce changement climatique sont El Taref, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Sétif, Bordj Bou Arreridj, Mila, Constantine, Guelma et Souk Ahras, précise le BMS, indiquant que les cumuls estimés atteindront ou dépasseront localement 60mm jusqu'à mercredi à 23h.