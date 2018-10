Plus de 21 000 avis favorables délivrés par la DUC

Par DDK | Il ya 26 minutes | 7 lecture(s)

à un an de la fin des délais acordés aux citoyens pour se mettre en conformité avec la loi 08/15, pas moins de 21 139 dossiers ont eu des avis favorables dans le cadre de cette loi pour l’achèvement des logements et leur mise en conformité dans la wilaya de Tizi-Ouzou. La dite loi est promulguée pour l’achèvement des constructions la mise en conformité des constructions érigées avant 2008, «21 139 dossiers ont pu avoir des avis favorables pour régulariser la situation de leurs logements. Les propriétaires ont pu bénéficier des permis de construire et le certificat de conformité», a-t-on appris du directeur de l’urbanisme de la wilaya Hamid Dahmane. « L’objectif est d’éliminer les constructions inachevées dans nos villes mais malheureusement on n’a pas atteint cet objectif», a regretté le responsable, qui précisera que ses services ont rejeté 1388 dossiers et 11 000 en cours de traitement au niveau des Daïras». Les motifs du refus, selon lui, sont «les dossiers situés dans les terres agricoles, dans les ZET, dans les sites archéologiques et là où il ya les servitudes (gaz, moyennes tension…). Notons, que cette loi, atteindra sa limité dans une année, le responsable, fait savoir que «au préalable elle sera contenue dans la nouvelle loi de l’urbanisme 90/29 en cours de modification. Par ailleurs, l’ensemble des études géo techniques, lancées par la direction de l’urbanisme et de la construction de la wilaya ont été achevées, a-t-on appris du même responsable. «Il nous reste que trois études, levée de réserves avec le centre de génie parasismique. Plus une étude géotechnique de stabilité globale pour la ville d’Azazga. L’ensemble des études d’Azazga ont été achevées, donc on va faire une étude globale demandée par l’APC», précisera-t-il. S’agissant des études pour les localités de Tigzirt, Azeffoun, Ain El Hammam, elles sont en achevées, affirme-t-il. Ces régions, en plus, d’Ait Agaoucha, Ililten, Iferhounène, Iflissen, Bouzeguène, sont les plus touchées par le glissement. «Les études géotechniques ont un rôle sur le plan urbanistique pour délivrer les permis de construire. Elles servent à déterminer les zones ou l’on ne peut pas construire ou construire avec conditions, c’est des degrés : vert jaune et rouge». «Là où il ya un glissement, des études de stabilités sont préconisées et c’est aux promoteurs de le faire. Une instruction N°4 rentre en vigueur depuis le mois dernier les obligeant à le faire. Là où il ya un risque de glissement, on doit passer par l’instruction N°4», fait savoir le responsable. «L’étude de stabilité est obligatoire lors de l’établissement du dossier pour le permis de construire. Le promoteur, l’entreprise ou le privé, doit savoir comment stabiliser son terrain», a-t-il insisté. «Tout terrain en construction qui subit un glissement, doit arrêter les travaux jusqu’à l’établissement de l’étude de stabilité», averti-t-il.

Kamela Haddoum.