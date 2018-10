90 millions de dinars pour l’achèvement de l’étude

Par DDK | Il ya 26 minutes | 10 lecture(s)

Une enveloppe de 90 millions de dinars vient d’être débloquée pour l’achèvement de l’étude pour la réalisation du parc industriel de Souama, a-t-on appris du DUC. Inscrite sur une superficie de 372 hectares, en 2011, et concrétisée officiellement en 2012, la zone industrielle de Souamaa n’arrive pas à voir le jour, à cause des oppositions de ceux qui se réclament propriétaires terriens. A ce jour, seulement 40% de la surface réservée pour l’implantation de ce projet a été cadastrée. La gestion de ce parc industriel relève de l’agence foncière. Récemment, la tache de sa viabilisation a été confiée à la DUC. Mais pour cela, il faudrait d’abord régler le problème récurrent des oppositions, qui tiennent en otage ce projet qui porte l’espoir de milliers de jeunes de la région, avec le nombre important d’emploi qui sera généré, qui peut aller jusqu’à 100 000 postes. Quand aux permis de construire inhérents aux projets d’investissement, nous avons appris auprès du même responsable que 62 documents ont été délivrés en deux ans. «Pendants deux ans, la wilaya de Tizi-Ouzou a délivré 62 permis de construire pour des investisseurs». Il s’agit de 32 délivré à des investisseurs dans le domaine industriel et 30 pour des projets touristiques.

H. K.