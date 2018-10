La session de l’APW reportée

Par DDK | Il ya 26 minutes | 11 lecture(s)

La session ordinaire que devait tenir, aujourd’hui et demain, l’Assemblée populaire de wilaya pour l’examen de l’opération de préparation des rentrées scolaire, universitaire et professionnelle a été reportée, apprend-on auprès du secrétariat de l’APW. La désignation et l’installation récentes du nouveau wali et son secrétaire général sont, certainement, derrière ce report. Il faut dire que ces deux nouveaux responsables ont besoin de temps pour avoir une idée sur la situation de la wilaya qu’ils auront à gérer en étroite collaboration, en leur qualité de principaux représentants de l’État au niveau de la wilaya de Béjaïa. Bien entendu, comme l’a souligné le nouveau wali, Ahmed Maâbed, lors de la cérémonie de son installation, il n’y a pas que les commis de l’Etat qui auront à faire de l’intérêt de la collectivité leur priorité. La contribution de tous, dont les élus locaux, est nécessaire pour la relance des projets inscrits à l’indicatif de la wilaya de Béjaïa. Le centre hospitalo-universitaire, le dédoublement des principales routes nationales et de la voie ferrée, le tramway et plusieurs autres projets structurants sont attendus avec impatience par la population.

A Gana.