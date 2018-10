Décès d’un homme de 79 ans par asphyxie

Par DDK | Il ya 1 heure | 192 lecture(s)

Un homme âgé de 79 ans est mort par asphyxie à l’intérieur de son appartement sis au dernier étage d’un immeuble touché par un incendie, dans la nuit d’avant-hier.

Un incendie s’est déclenché durant la soirée du mardi dernier vers 20 h dans un bâtiment de la cité des 1 100 logements, au centre-ville de Bouira, suite à un court-circuit qui a créé des étincelles électriques. Selon des résidents, une coupure du courant électrique est survenue dans ce bâtiment, suivie immédiatement d'une série d'explosions provenant du dernier étage. C'était une armoire abritant des compteurs éclectiques qui venait de prendre feu. L'incident a provoqué une panique indescriptible, dans ce bloc à trois étages. Une fumée dense et âpre se dégageant de l'armoire à compteurs en flammes, s'est propagée dans le bâtiment, réduisant encore davantage la visibilité et intoxiquant l'air. Plusieurs cas d'évanouissement se sont produits, notamment chez les enfants et les personnes âgées. Malheureusement, un vieil homme de 79 ans, habitant au dernier étage et répondant aux initiales M. M., n’a pas pu être sauvé. Il est mort par asphyxie, selon ses voisins. Les pompiers ont eu tout le mal du monde à maîtriser la situation, du fait du désordre qui régnait sur place et des étincelles ininterrompues qui jaillissaient du placard à compteurs, carbonisé par les flammes. Le feu, partiellement éteint à l'aide d'extincteurs manuels, les éléments de la Protection civile ont mis un peu plus d'une heure pour ouvrir l'armoire et accéder à partir de l’extérieur, aux compteurs groupés. Le feu n’a été maîtrisé que deux heures après l’intervention des pompiers. À noter enfin qu’une enquête a été ouverte par les services de sécurité pour déterminer les causes exactes de cet incendie.

Oussama. K.