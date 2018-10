50 retraits du permis de conduire en un mois

Par DDK | Il ya 1 heure | 113 lecture(s)

Les infractions au code de la route ne sont pas prêtes de s'estomper tant qu'il y aura des contrevenants qui frappent contre le mur les règlements régissant la conduite sur les routes. Et c'est malheureusement les mêmes entorses au code de la route qui reviennent à chaque fois comme si les conducteurs fauteurs "s'amusaient" à piétiner les règles de conduite qui pourtant sont faites pour leur propre sécurité et celle des autres. Pour la circonscription de M'Chedallah, les contraventions sont commises chaque jour sur les différents axes routiers qui parcourent cette daïra, à l'instar des routes nationales N° 5, 15 et 30. Ainsi, pour la période allant du 5 août au 5 septembre derniers, les éléments des forces de l'ordre, lors de contrôles routiniers ou à l'improviste sur tout le territoire de la daïra de M'Chedallah, ont constaté plusieurs délits de route commis par des conducteurs indélicats, lesquels se sont soldés par le retrait de pas moins de 50 permis de conduire pour autant de conducteurs. Ces personnes ayant porté des entorses au code de la route, seront traduites devant la commission de retrait du permis de conduire de la daïra de M'Chedallah pour statuer sur leur cas. Par ailleurs, s'il y a bien un point notable à relever dans tout cela, c'est cette propension à la baisse des contraventions enregistrées depuis les derniers mois. En effet, nous sommes loin des chiffres effarant des retraits qui dépassaient à chaque fois les 100 retraits du permis par mois. Les griefs retenus contre les conducteurs "malintentionnés" vont du non-port de la ceinture de sécurité à l'usage du téléphone portable en pleine conduite, en passant par l'empiétement de la ligne continue, l'excès de vitesse, le dépassement dangereux et bien d'autres infractions qui peuvent causer des accidents mortels.

Y. Samir