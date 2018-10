6 blessés dans un carambolage

Par DDK | Il ya 1 heure | 82 lecture(s)

Au moins six personnes ont été blessées dans un carambolage spectaculaire entre deux camions semi-remorque et dix véhicules touristiques, survenu hier matin sur l’autoroute Est-Ouest, à hauteur de la commune de Bouderbalah, à l’extrême nord du chef-lieu de la wilaya de Bouira. Selon des témoignages d'automobilistes, l'accident a été provoqué par un freinage de l'un des deux camions semi-remorque, dans un endroit réputé très dangereux, puisque de nombreux accidents sont signalés sur ce tronçon routier. L’état glissant de la chaussée a provoqué le choc entre les 12 véhicules. Fort heureusement, la vie des blessés, âgés entre 20 et 62 ans, est hors de tout danger. Les blessés ont reçu les premiers soins, sur place, avant leur évacuation aux urgences de l’hôpital de Lakhdaria. Par ailleurs, un autre accident a été enregistré durant la même matinée, toujours sur l’autoroute Est-Ouest, à hauteur de la commune de Djebahia, au nord de la wilaya de Bouira. Fort heureusement, ce sinistre qui a impliqué trois véhicules touristiques n’a provoqué aucune perte humaine. Ces deux accidents ont provoqué d’importants bouchons de la circulation sur l’autoroute Est-Ouest, particulièrement sur le tronçon reliant les communes de Lakhdaria et Djebahia. Des centaines d’automobilistes et de voyageurs sont restés bloqués sur cette route, pendant de longues heures.

O. K.