Réussir l’intégration par le partenariat

Par DDK | Il ya 1 heure | 93 lecture(s)

Le partenariat industriel comme socle de réussite de l’intégration économique locale est la thématique choisie, cette fois, pour la journée d’étude prévue le jour de l’ouverture du 12e Salon professionnel international de l’industrie.

Celui-ci aura lieu du 7 au 10 du mois en cours, au Palais des expositions des Pins maritimes à Alger. Cette manifestation est organisée par la société Batimatec Expo en partenariat avec la Chambre du commerce et d'industrie de la région Provence Alpes Côte-d’Azur et le Club d'affaires pour le développement des entreprises françaises en Algérie. La 12ème édition du Salon professionnel international de l’industrie verra la participation de plus de 120 entreprises nationales et étrangères «dont 35 venues de France, d'Italie et de Chine, intervenant sur l'ensemble de la chaîne des productions et des prestations industrielles», selon un communiqué rendu public par les organisateurs dudit salon. Selon la même source, cette manifestation économique se veut un espace privilégié de rencontres pour les industriels algériens, décline un large éventail de services et produits pour l'industrie, notamment dans les secteurs des équipements et accessoires, de la sous-traitance, de la maintenance, des services, des machines-outils, de la sécurité, de l'automatisme, des matériaux de contrôle, de l'électronique industrielle, de la robotique, du conditionnement et du stockage. «En marge de l'exposition, une journée d'étude est programmée mardi sous le thème ‘réussir une intégration économique locale à travers le partenariat industriel’», ont précisé les organisateurs. Ledit salon regroupera des groupes industriels et des entreprises publiques, tels les groupes, respectivement, des industries du ciment (GICA), des mines (MANAL), des diverses industries (DIVINDUS), des textiles et cuirs (GETEX) et le groupe Sonelgaz. Cet événement verra également la participation de fournisseurs d'équipements et de solutions, des distributeurs, des sous-traitants, des concessionnaires, des importateurs représentant de sociétés et marques internationales et autres agents et acteurs concernés par les domaines de l'industrie, des porteurs de projets, des institutions d'accompagnement, des organismes financiers et normatifs et des experts et artisans.

Samira Saïdj