La deuxième édition des journées d'études sur les matériaux polymères (JEMP'2018) se tiendront, les 14 et 15 du mois en cours, au niveau du campus de Targa Ouzemmour de l'université Abderrahmane Mira de Béjaïa. La ville de Béjaïa est non seulement un des meilleurs centres de recherche en sciences et technologie des matériaux polymères, mais également un centre de rayonnement culturel en Algérie. En effet, Béjaïa possède des monuments historiques, des musées et un environnement offrant de beaux paysages romantiques tirés vers la Méditerranée. Initiées par le Laboratoire des matériaux polymères avancés (LMPA) sous l'égide de la faculté de technologie, les JEMP-2018 seront un espace d'échange et de discussion entre chercheurs et industriels dans les domaines des sciences et technologies des matériaux polymères. Ces journées permettront aux participants de prendre connaissance des dernières avancées en la matière. Les JEMP-2018 visent à promouvoir la recherche scientifique nationale dans le domaine des bioplastiques et les éco-procédés, valoriser les travaux scientifiques des chercheurs, renforcer les échanges entre les laboratoires de recherche algériens et étrangers, asseoir des partenariats entre les laboratoires de recherche et les entreprises industrielles. Les thèmes qui seront débattus s'articulent autour des matériaux polymères innovants (biocomposites, bionanocomposites, polymères intelligents, matériaux hybrides) avec un intérêt sur les procédés de mise en œuvre, la durabilité, la biodégradation, le recyclage et la modélisation. Le programme comprend deux conférences plénières, des communications orales et des sessions posters. Une excursion touristique est prévue dans l’après-midi du 15 octobre 2018 dans la région de Béjaïa.

