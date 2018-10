Les coupures d’électricité ont chuté de 22%

Par DDK | Il ya 1 heure | 107 lecture(s)

Dix-huit équipes d’intervention ont été mises au service des citoyens de la wilaya de Tizi-Ouzou pour garantir la qualité et la continuité du service Sonelgaz l’été dernier. Ce plan d’action spécial avait pour but d’«assurer une bonne qualité et continuité de service pendant la période de chaleurs qui connaît une forte hausse de l’utilisation de la climatisation». La Direction de la distribution, dans un communiqué, a jugé que «les actions entreprises font ressortir une amélioration de la qualité et continuité du service, et ce, grâce aux efforts déployés en termes de mobilisation des moyens humains et matériels». Dans ce sens, on note que «sur le terrain et dans un cadre organisé et prédéfini, 18 équipes d’intervention, composées de quatre agents chacune, ont été mobilisées, assurant ainsi l’efficacité des interventions avec la disponibilité en cas de besoin, des entreprises sous-traitantes dans les travaux de réparation». Toujours dans la même optique et pour «endiguer le problème des chutes de tension, le réseau électrique a été renforcé par la mise en service de onze postes transformateurs sur dix-sept prévus initialement, dont cinq sont en cours de réalisation et un poste bute sur une opposition des riverains», fait-on savoir. «L’ensemble de ces opérations regroupant la création de nouvelles lignes moyenne et basse tension, bouclages entre lignes, création de postes, réhabilitation et renforcement des réseaux, totalisent un investissement de 671,562 millions de dinars», ajoute-t-on. S’agissant des paramètres d’exploitation, la SDC les traduit comme suit: «TEC (temps équivalant de coupure) 6.786 5.277 -22%, avaries transformateurs 0.287 0.035 -88%, nombre incidents aux 100 km 4.478 4.147 -7% ». Selon toujours le même document, une évolution a été enregistrée par rapport à l’année dernière : «Ces actions d’amélioration engagées ont conduit à la réduction du nombre d’incidents de 7%, mais aussi elles ont permis de réduire le temps équivalent de coupure de 22%, ce qui est considéré comme un point positif». Le phénomène d’agression des ouvrages, juge-t-on, continue à causer d’énormes préjudices à la qualité de service. «38 atteintes de tiers ont été enregistrées depuis le mois de janvier, soit 20% du nombre total des incidents», souligne-t-on.

Kamela Haddoum