Près de 7 000 inscrits

DDK | Il ya 1 heure

Le coup d’envoi de la nouvelle année académique des cours d’alphabétisation dans la wilaya de Béjaïa a été donné, avant-hier, au niveau du collège Berchiche, dans la daïra d’El Kseur, en présence du directeur de l’annexe de Béjaïa, de l’office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adulte, ainsi que des autorités locales. Pas moins de 6 807 hommes et femmes se sont inscrits pour suivre des cours d’alphabétisation à travers les quelque 200 salles de classes ouvertes à cet effet sur le territoire de la wilaya, dont 138 se trouvent au niveau d’écoles primaires, 13 dans des CEM, 16 dans des locaux d’associations et 9 dans des maisons de jeunes, a souligné le premier responsable du secteur à Béjaïa. Presque la totalité des 52 communes de la wilaya dispose de classes pour des cours au profit des personnes illettrées. Plus de 200 enseignants assurent l’encadrement de ces personnes inscrits dans des classes d’alphabétisation. Ils sont recrutés grâce à des postes budgétaires affectés par la tutelle, mais aussi par l’intermédiaire des dispositifs étatiques, comme l’ANEM et la DAS. L’objectif principal de ces cours est d’apprendre aux analphabètes, qui n’ont jamais mis les pieds à l’école ou qui l’ont quittée très tôt, pour une raison ou une autre, comment lire, écrire et compter. Ils poursuivront également des cours de culture générale, d’éducation civique et religieuse. La majorité des apprenants est issue des régions rurales. La gente féminine arrivent en tête des inscrits à ces cours avec 6 431 femmes. Dans la commune d’El Kseur, l’annexe de Béjaïa de l’office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adulte travaille en étroite collaboration avec l’association Lefnar, qui donne une grande importance à l’alphabétisation. Au chef-lieu de wilaya, le centre de l’union nationale des femmes algériennes (UNFA) a enregistré, cette année, 60 nouvelles femmes inscrites pour suivre des cours d’alphabétisation. L’encadrement y est assuré par sept enseignantes. En outre, le même centre donne des cours de formation professionnelle au profit de 80 femmes, qui veulent se former dans des métiers de couture, broderie, confiserie orientale… L’an dernier, 9 963 personnes adultes, dont 9 312 femmes et 351 hommes, avaient bénéficié de ces programmes d'alphabétisation dans la wilaya de Béjaïa.

B. S.