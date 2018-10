S.O.S enfants débarque à Aït Mesbah

Par DDK | Il ya 1 heure | 98 lecture(s)

Cela rentre dans le cadre de la caravane d’enfants initiés par l’association S.O.S. enfants en collaboration avec les deux associations (sportive et parents d’élèves) du village Ait Mesbah dans la commune de Béni Douala. Dès les premières heures de la matinée du vendredi, l’école primaire du village fait le plein, les enfants sont venus de partout afin d’être partie prenante de cette journée spéciale qui leur est dédiée. Tout était prêt pour les accueillir. Les associations ont mis en place tous les moyens nécessaires pour que les enfants qui ont visité les différents ateliers tirent profit de l’événement. Sensibilisation autour des droits de l’enfant, recyclage et arts plastiques avec en parallèle des expériences scientifiques éducatives ainsi qu’un concours de dessin afin d’inculquer l’esprit de compétition et de concurrence positive. Au début d’après-midi les présents ont eu droit au divertissement avec la présence d’un clown avec qui les enfants n’ont pas manqué de prendre des photos souvenirs. «Nous tenons à remercier vivement les organismes qui ont ainsi procuré cette joie et donné le sourire à nos enfants surtout que ça coïncide avec le retour des vacances», dit un parent. La journée est clôturée par la remise du prix du meilleur dessin ainsi que des attestations de participation à tous les organisateurs. «La caravane rentre dans le cadre de la sensibilisation des enfants contre les différents fléaux sociaux, la préservation de la nature et l’animation», explique un membre de l’association S.O.S enfants.

L. M.