Les ayant droits de chahid tiennent leur AG

L’Association des ayants droits de chahid a été en assemblée générale dans la matinée d’avant-hier jeudi, dans la grande salle de spectacles de la maison de la culture Mouloud Mammeri. Ladite association s’est réunie en AG pour «une coordination des enfants de chahids». Un conclave auquel une cinquantaine de présents ont assisté, issus de neuf associations, dont l’ONEC, l’Union des enfants de chahids et l’Association et filles et veuves de chahids, toutes réunies autour d’un seul mot d’ordre : «L’Algérie avant tout !». «Cette AG déterminera la commission de la préparation de la coordination», nous dira M. Rachid Guerbas. Ce dernier tient à préciser que les initiateurs de cette réunion, au nombre de cinq, sont des «indépendants». Il s’agit de Talbi Ahmed, Ali Tekli, Méhadi Mohamed, Oudaï Rabah et Rachid Guerbas. Interrogé sur les visées de cette coordination, notre vis-à-vis précise : «Les objectifs sont au nombre de six. Il s’agit de défendre la mémoire de nos chouhada, lutter pour l’idéal et le projet de société pour lesquels nos parents se sont sacrifiés, amender et unifier la loi du chahid, rendre effective la constitutionnalité de la protection de la famille du chahid, se libérer et se départir de l’affiliation partisane et électoraliste et réunifier les rangs au sein d’un seul mouvement».

