200 milliards pour sa réhabilitation

Le secteur des travaux publics de la wilaya de Béjaïa vient de bénéficier d’une enveloppe financière de l’ordre de 200 milliards de centimes, destinée à la réhabilitation du tunnel de Kherrata, a annoncé, dernièrement, le DTP de Béjaïa.

Il s’agit là de la première tranche d’un budget global de 480 milliards de centimes que nécessiterait cette opération de rénovation, conformément aux conclusions et aux recommandations du bureau d’études ayant réalisé l’étude de mise à niveau du système de sécurité et d’aération de ce tunnel long de 6 km, a souligné le même responsable. «Nous avons réussi à obtenir un montant de 200 milliards de centimes suite à un arbitrage budgétaire bien que l’opération globale de réhabilitation du tunnel de Kherrata nécessite 480 milliards», a affirmé la même source. Réalisé à la fin des années 80 par une entreprise italienne pour contourner l’ancienne route des gorges de Kherrata, ce tunnel s’est amplement dégradé et son système de sécurité est devenu défaillant. L’étude portant rénovation des équipements de sécurité du tunnel de Kherrata, confiée à un bureau espagnol, a été effectuée en septembre 2014. Plusieurs défaillances ont été constatées à l’intérieur de ce tunnel, constitué de trois tronçons. L’éclairage y est défaillant. La ventilation souffre de pannes récurrentes, ce qui laisse s’accumuler les gaz dégagés par les véhicules, rendant la visibilité des automobilistes difficile. Le système d’évacuation du gaz d’échappement et des fumées dégagées par les véhicules nécessite une rénovation urgente. Le bureau d’étude a également soulevé la situation de l’étanchéité et des voûtes en béton sujettes à la dégradation, ce qui est à l’origine des infiltrations d’eaux pluviales. En somme, beaucoup de désagréments qui mettent en danger la vie des usagers. Chaque année, plusieurs accidents, parfois mortels, sont signalés à l’intérieur du tunnel de Kherrata. Par ailleurs, le DTP de Béjaïa a déclaré que le ministère des Finances a accepté une «réévaluation exceptionnelle» du budget portant réhabilitation et modernisation des gorges de Kherrata. Une nouvelle enveloppe financière avoisinant les 330 milliards de centimes sera injectée au projet pour financer la réalisation de trois autres petits tunnels, respectivement de 500, 400 et 300 mètres linéaires, sur les gorges de Kherrata. A rappeler qu’un tronçon de 1, 5 km de la route des gorges de Kherrata sur un tracé de 7, 6 km a été mis en service au mois de juillet dernier. L’entreprise turque Ozgün a obtenu un prolongement du délai de réalisation et de livraison de la totalité de ce projet jusqu’à 2019. Une fois réceptionné, ce projet qui comprend la réalisation de quatre ponts, des estocades, 17 dalots, 3 tunnels et 5 murs de soutènement, assurera une meilleure fluidité de la circulation avec la wilaya limitrophe de Sétif et désengorgera la RN 09. Celle-ci, selon la DTP, «draine un trafic qui dépasse les 22000v/jour avec des pointes de 30 000 v/jour durant la période estivale et un pourcentage de poids lourds avoisinant les 45 % ».

