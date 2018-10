L’opération de choix des sites lancée

Par DDK | Il ya 1 heure | 154 lecture(s)

L'opération pour le choix des sites au titre du programme AADL 2, au profit de 73 317 souscripteurs à travers 31 wilayas, a été lancée avant-hier jeudi. C’est du moins ce qu’a affirmé le directeur général de l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (AADL), Rouba Saïd. Cette opération s'inscrit dans le cadre du programme 120 000 logements, lancé au titre de l'année 2018. Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar a indiqué que «le site électronique destiné au choix des sites restera ouvert jusqu'à ce que l'ensemble des souscripteurs programmés aient effectué leurs choix». L'opération concerne les wilayas d'Alger, Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Bejaïa, Biskra, Blida, Bouira, Tlemcen, Tiaret, Tizi-Ouzou, Jijel et Sétif. Elle concernera également les wilayas de Saïda, Sidi Bel Abbès, Annaba, Guelma, Constantine, Médéa, Mostaganem, Msila, Oran, El-Bayadh, Boumerdès, El-Tarf, Tissemsilt, Souk Ahras, Tipasa, Aïn Defla et Relizane, ajoute la même source, affirmant que pas moins de 8 000 souscripteurs sont concernés par cette opération à Alger, 5 000 à Annaba, 7 000 à Oran et 3 000 à Constantine. Le souscripteur dont la situation familiale a changé aura à cocher une case prévue pour fixer le nombre des membres de la famille. Ceux ayant procédé au choix des sites seront programmés la semaine prochaine pour le retrait des ordres de versement et le paiement de la troisième tranche. «Une deuxième opération de remise des pré-affectations aux souscripteurs dont l'état d'avancement des projets a dépassé 70%, sera lancée incessamment», a fait savoir le directeur de l'AADL. Les souscripteurs non programmés pour cette opération pourront faire leurs choix lors des prochaines opérations. Le choix des sites avait été lancé en décembre dernier au profit de 78 000 souscripteurs au programme AADL. Par ailleurs, et en ce qui concerne les chiffres officiels présentés au siège d'AADL, le nombre de recours déposés dans le cadre du programme AADL 1 s'élève à 14 065, dont 9 311 ont été acceptés, 3 151 autres rejetés, et 1 063 acceptés avec réserves. Les recours déposés dans le cadre du programme AADL 2 se chiffrent, quant à eux, à 39 974, dont 6 691 acceptés à ce jour, 13 333 rejetés et 2 298 acceptés avec des réserves. Par ailleurs, 17 352 sont actuellement en cours d'étude dans le cadre du programme AADL 2.

L. O. CH