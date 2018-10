Les souscripteurs crient leur ras-le-bol

Par DDK | Il ya 1 heure | 126 lecture(s)

Des dizaines de souscripteurs du programme 42 logements de type LPA (logement promotionnel aidé), au niveau de la commune d’Aïn-Bessem, à l’ouest de la wilaya de Bouira, sont revenus à la charge jeudi dernier, en protestant devant le siège de l’agence foncière de la wilaya. Comme à chaque protestation, ces souscripteurs, majoritairement des fonctionnaires, réclament l’attribution d’une assiette de terrain pour ce projet, ainsi que l’installation du chantier. Ces derniers affirment, que depuis 2014, date de l’inscription de ce projet et de l’annonce de la liste des bénéficiaires, l’agence foncière de la wilaya n’a toujours pas réussi à trouver un terrain pour accueillir ce chantier. Les protestataires assurent aussi, s’être acquittés des frais de la première tranche du crédit au logement qui dépasse les 83 millions de centimes pour chaque souscripteurs : «Nous sommes encore une fois venus ici, à Bouira, afin de rencontrer les responsables de l’agence foncière, le maitre de l’ouvrage du projet des 42 logements LPA à Aïn-Bessem. Nous réclamons l’attribution d’une assiette de terrain pour ce projet dans les plus brefs délais, car nous avons trop attendu. Une assiette a été proposée par les autorités locales près du stade d’Aïn-Bessem, confrontée au refus des résidents d’un quartier mitoyen. Elle a été annulée dès que les riverains du quartier à proximité du stade ont exprimé leur refus. Les autorités ont vite fait d’annuler la proposition, même si l’assiette proposée remplit l’ensemble des conditions. Pire encore, et depuis cette décision, aucune autre assiette n’a été proposée pour accueillir le projet de nos logements. Quatre années après avoir payé la première tranche du crédit au logement, le chantier n’a même pas été lancé!», se désole un souscripteur de ce programme. Les protestataires ont également dénoncé «le silence assourdissant des autorités locales et des responsables de l’agence foncière» face à cette situation pénalisante. Ils affirment avoir saisi à maintes reprises et par écrit, le wali de Bouira et le président de l’APW pour régler ce problème, mais sans que ces responsables ne réagissent pour autant. «Nous sommes allés voir le wali et le P/APW à plusieurs reprises. Malheureusement le wali n’a jamais accepté de nous recevoir pour comprendre au moins notre problème, alors que le P/APW qui ne nous a reçus qu’une seule fois, s’est contenté de nous livrer des promesses sans lendemain !», nous explique un autre souscripteur. Par ailleurs, les protestataires ont aussi exprimé leur crainte de voir ce projet délocalisé vers d’autres communes, ou même gelé. «Nous réclamons un dénouement rapide de ce problème. Des terrains libres existent à Aïn-Bessem, et les projets du logement sont réalisés normalement », dira un autre protestataire.

Oussama Khitouche