Les agences de l’emploi retrouvent leurs sièges

Par DDK | Il ya 1 heure | 152 lecture(s)

Les travaux d’aménagement et d’extension des agences de l’emploi (AWEM et ALEM) de la wilaya de Bouira sont enfin achevés et ces dernières rouvriront leurs portes dès demain.

Depuis près d’une année, l’ancienne bâtisse qui recevait les demandeurs d’emploi connaissait des travaux d’aménagement et d’extension afin de répondre aux doléances des chômeurs qui affluaient quotidiennement de toute la région. Selon le chef de l’agence de wilaya de l’emploi M. Said Drissi, il est désormais possible de répondre favorablement au flux dans d’excellentes conditions d’accueil : «Nous avons engagé des travaux au niveau de l’agence de wilaya de l’emploi de même que pour l’agence locale de l’emploi de Bouira pour un montant de 23 millions de dinars sur le budget de l’agence. Les travaux ont consisté en l’aménagement de l’ancienne bâtisse avec son extension horizontale et verticale sur une superficie de 135 m2. C'est-à-dire, nous avons construit près de 50% de l’agence sur le niveau supérieur en bénéficiant ainsi de plus de 450m2 de superficie totale», indique M. Drissi. Pour l’agence locale de l’emploi, la structure comporte une immense salle servant de bureau des demandes et inscriptions, accueillant chaque jour plusieurs dizaines de demandeurs d’emploi, le bureau du Dispositif d’Aide à l’Insertion Professionnelle, le service employeurs où atterrissent les offres d’emploi, le bureau du traitement de l’information conformément au guide de l’ANEM. Pour ce qui est de l’agence de wilaya, le service informatique, le service statistiques, le service comptabilité, service du personnel, le secrétariat ainsi que le bureau du responsable de l’AWEM. Auparavant la structure trop exiguë décourageait les demandeurs d’emploi qui devaient attendre durant de longs moments avant de pouvoir atteindre un des guichets, ce qui ne sera désormais qu’un mauvais souvenir. La structure ainsi réhabilitée, les bureaux et salles d’accueil aérés et éclairés avec de nouvelles baies vitrées, les fonctionnaires de cette agence pourront travailler et recevoir les jeunes demandeurs d’emploi dans de bonnes conditions.

L’AWEM de Bouira par les chiffres



Au 30 septembre dernier, et depuis le 1er janvier 2018, l’AWEM de Bouira a enregistré, à travers ses agences de M’Chedallah, Ain Bessem, Lakhdaria, Bouira, Sour El Ghozlane et Bordj Okhriss pas moins de 35.831 demandes d’emploi, dont 10.531 enregistrées uniquement au niveau de l’agence locale du chef-lieu de wilaya, soit 30% de la demande totale enregistrée. Dans le cadre de l’activité classique, 9.389 offres d’emploi ont été reçues dont 3064 offres d’emploi au niveau de l’ALEM de Bouira soit, 32% du total des offres. Pas moins de 8482 placements ont été réalisés dans le cadre de l’activité classique dont 37% du total des placements réalisés dans le cadre classique. Concernant l’activité du Dispositif d’Aide à l’Insertion Professionnelle (DAIP) les ALEM relevant de l’AWEM de Bouira ont enregistré 2133 offres dont 764 offres reçues par l’ALEM de Bouira soit avec 608 offres DAIP et 156 dans le cadre des Contrats de Travail Aidé (CTA). L’AWEM de Bouira a réalisé 1073 placements toujours dans le cadre du DAIP dont 367 réalisés l’agence du chef-lieu de wilaya, soit 34% du total des placements dans le cadre du DAIP. Par ailleurs,586 placements ont été effectués dans le cadre des contrats de travail aidé CTA dont 180 réalisés par l’ALEM de Bouira soit 30% du total des placements CTA réalisés.

Hafidh Bessaoudi