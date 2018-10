194 km réalisés en neuf mois

Par DDK | Il ya 1 heure | 192 lecture(s)

Plus de 194 kilomètres de fibre optique ont été réalisés à Tizi-Ouzou durant les neuf premiers mois de l’année en cours, a indiqué hier Amar Adda, directeur d’Algérie Télécom. Cette opération de modernisation a touché au moins huit chefs-lieux de commune. Il s’agit d’Ait Yahia Moussa, Fréha, Ath Zekki, Iloula Oumalou, Tirmitine, Agouni Gueghrane et Timizart, précise le même responsable. Le coup de réalisation de cette opération est estimé, selon le même responsable, à 340 millions de dinars. En plus de «la modernisation du réseau de transport et des équipements mis en place, ces nouvelles réalisations nous permettront de créer des points d’accès mais aussi de nous projeter vers les villages. Pour les villages situés en zones enclavées, Algérie télécom préconise la 4G, une autre technologie de pointe, qui constitue une solution idoine. Pour le réseau d’accès, l’Algérie Télécom a déployé au moins 30 équipements de proximité pour une capacité de 21 404 accès. S’agissant du réseau de distribution, celui-ci est reparti en deux volets : le premier volet est lié à la modernisation (le travail consiste à assainir le réseau déjà existant et l’adapter aux nouvelles technologies), alors que le second volet est lié au développement et il a pour but de desservir les zones blanches. Au moins 56 réseaux sont touchés par cette opération d’assainissement dont 36 achevés qui représente 11 172 paires. Ce travail a permis du coup d’améliorer la qualité de service pour le client, lui procurant le meilleur débit. S’agissant des projets neufs, les travaux de 61 réseaux sont lancés dont 55 achevés qui représentent une capacité de 4 669 paires. Pour la 4G, Algérie Télécom a déployé un équipement des plus étendus, où elle a pu créer l’étendue maximale de la wilaya en déployant environ 78 équipements, ce qui donne un total de 52 260 accès. Pour l’année 2018, Algérie Télécom a déployé une dizaine d’équipements, en plus d’une dizaine de sites prévus dont les chantiers sont déjà ouverts. Aujourd’hui, en matière de la 4G, «nous avons une couverture avoisinant un taux de 94%. On a prévu également d’autres sites pour couvrir la quasi-totalité de la wilaya de Tizi-Ouzou. S’agissant des zones d’activités, elles sont pratiquement toutes raccordées, citons la zone de Talla Athmane qui, à elle seule dispose du réseau le plus étendu, avec l’installation de trois équipements. Cette zone est totalement couverte, et les habitations sont également desservies. C’est pareil pour la zone d’activité d’Oued Aissi. D’autres sont inscrites dans leur programme», soutient le même responsable.

Nadia Rahab