Moins de morts sur les plages et les routes

Pour son bilan de la saison estivale, la direction de la Protection civile fait part, dans un communiqué parvenu à notre rédaction, d’une affluence de baigneurs estimée à 5 078 000 comparativement à l’année dernière où le taux a été de 9 983 000 baigneurs. Cette affluence s’est soldée, fort heureusement, par un nombre inférieur de morts par noyade. 14 pour 2018 contre 22 pour l’an passé. Il est souligné que 5 noyés sur les 14 l’ont été dans des plages interdites à la baignade et 5 autres en dehors des horaires de surveillance. Pour ce qui est des feux de forêt, 595 incendies dont 45 très importants ont été dénombrés durant la période allant de juin à septembre de l’année en cours. Ces derniers ont léché plus de 253 hectares de végétation, 7,9 hectares et 1 931 arbres fruitiers, en plus de 188 bottes de foin et de paille. Ce qui est loin d’être le cas l’été dernier, durant lequel 973 incendies ont été déclarés, ayant ravagé 4 011 hectares de végétation, 460,5 hectares de broussaille et 5 920 arbres fruitiers en sus des 1 653 bottes de foin et paille ainsi que des ruches, des poulaillers, des voitures et des maisons touchés par les flammes. Les éléments de la Protection civile, en état d’alerte durant toute la saison estivale, interviennent également lors des accidents de circulation. Selon leur cellule de communication, 747 accidents ont été enregistrés durant la dernière saison estivale contre 713 pour l’année passée qui ont occasionné des blessures, respectivement, à 956 personnes contre 959 pour 2017, alors que 21 et 30 personnes sont mortes. Depuis le début de l’année en cours, 1 344 accidents ont été enregistrés, lesquels ont occasionné 1 630 blessés et 30 morts, alors que pour la même période de l’année dernière, 1 385 accidents ont fait 1 725 blessés et 51 morts. Moins de morts par rapport à l’année dernière. Y aurait-t-il un rapport avec le respect du code par les conducteurs ? C’est une question qui reste posée.

A. Gana