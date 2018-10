Des constats, puis… rien !

Par DDK | Il ya 24 minutes | 14 lecture(s)

La crise endémique des déchets ménagers, les atteintes à l’environnement et la gestion chaotique des affaires de la cité ont été au cœur d’une rencontre organisée, hier, par l’association environnementale «Ensemble pour Bougie» au théâtre régional de Béjaïa. Lors de cette rencontre, tous les intervenants ont pointé du doigt la dégradation exponentielle de l’environnement et la démission des pouvoirs publics. «L’APC accorde-t-elle une importance à l’environnement», s’interroge le président de l’association organisatrice de cette rencontre, soulignant que des familles vivent dans la détresse depuis des années sans que nul ne s’en soucie. Selon lui, le temps est à la fédération des actions et à l’innovation à même de redonner espoir à la population. Pour l’élu indépendant (Ensemble pour Bougie) à l’APC de Béjaïa, Hamid Achour, «l’équipe actuelle qui préside aux destinées de la commune ignore tout de la problématique de l’environnement», soulignera-t-il, en se contentant, a-t-il détaillé, d’une gestion aléatoire des déchets ménagers et des espaces verts. Son colistier, Boualem Chouali, a fait savoir à l’assistance que «toutes les propositions de la liste Ensemble pour Bougie pour une gestion efficiente du volet hygiène et environnement dans la commune de Béjaïa ont été rejetées par l’exécutif», rappelant les péripéties d’une tentative de création d’un EPIC de wilaya chargé de la gestion des ordures. Un EPIC, soulignons-le, mort-né, car non-conforme à la règlementation en vigueur. Le même intervenant a tiré à boulets rouges sur l’exécutif communal, dont, a-t-il dit, «le mode de gestion ne nous plait pas». «Nous sommes prêts à rendre nos mandats si l’exécutif s’entête à maintenir le statu quo. Le maire (FFS, ndlr) nous a contacté dernièrement à l’effet de remanier son exécutif, nous lui avons expliqué que si nous venions à intégrer son exécutif, cela devrait se faire en prenant compte de notre programme», a-t-il révélé, précisant que les élus de son groupe, à travers leurs sorties publiques, «n’entendent aucunement faire le procès de leurs pairs à l’exécutif». Il est à rappeler au passage que le maire de Béjaïa, Aziz Merzougui, a promis l’été dernier «un large remaniement au sein de son exécutif». Jusqu’à maintenant, aucune démarche dans ce sens n’a été entreprise par l’édile.

F. A. B.