La population ferme la décharge balnéaire

Par DDK | Il ya 24 minutes

Les citoyens de la station balnéaire d’Aokas ont organisé, hier matin, un rassemblement devant la décharge de la localité et procédé à sa clôture, «pour éviter que l’on continue à déverser les ordures au niveau de ce site, devenu un véritable danger pour la santé de la population», justifient les contestataires. Si la population a décidé d’interdire l’accès à cette décharge, «c’est pour forcer les pouvoirs publics à trouver une solution à ce problème qui dure depuis plus de deux décennies», soutient-on. Par ailleurs, une caravane de sensibilisation s’apprête à sillonner tous les quartiers de la commune pour amener les citoyens à trier, chez eux, les déchets ménagers, avant de penser à la réalisation d’une unité de recyclage. Seul ce genre d’unité peut contribuer à la résorption du problème de pollution à Aokas comme dans d’autres localités, nombreuses au demeurant à souffrir du problème des nuisances générées par les déchetteries non contrôlées.

A. Gana.