L’intersyndicale menace de reprendre la protestation

L’intersyndicale nationale de la Fonction publique compte réinvestir le terrain de la protestation. Une décision qui pourra être entérinée le 13 octobre.

La coalition des syndicats a donc décidé de convoquer son conseil national le 13 du mois en cours pour évaluer la situation des lieux et prendre les décisions qui s’imposent. Treize syndicats de différents secteurs de la fonction publique (éducation, santé publique, formation professionnelle, administration publique, agriculture, Sonelgaz et la Poste), regroupés en coalition, dénoncent la non prise en charge de leurs revendications, restées en suspens depuis plus de trois ans. Il faut dire que la coalition reste intransigeante. Cette dernière continue toujours de rejeter la décision du gouvernement relative à la suppression de la retraite anticipée et la retraite sans condition d’âge, et conteste «la dégradation du pouvoir d’achat des travailleurs algériens». Joint par téléphone, le porte-parole du conseil des enseignants des lycées d’Algérie (CLA), Idir Achour, a réitéré la volonté de ses adhérents à aller plus loin dans leur lutte syndicale afin de faire valoir leurs revendications. Il s’agit notamment de l’annulation de la réforme des retraites, la participation des partenaires sociaux à la préparation de la nouvelle loi du travail et l’amélioration du pouvoir d’achat de tous les travailleurs. L’intersyndicale a, à maintes fois, appelé «le président de la République à intervenir pour annuler le nouveau texte de loi et associer les syndicats autonomes au débat des projets de loi afférents au monde du travail». «La retraite anticipée et la retraite sans condition d’âge, le projet du Code du travail et la dégradation du pouvoir d’achat des travailleurs algériens» constituent les points phares contenus dans la plate-forme de revendications soulevées par l’intersyndicale de la fonction publique. Cette dernière exige, également, «la révision de la grille des salaires et l’amélioration du pouvoir d’achat de tous les travailleurs». Les syndicats des différents secteurs de la fonction publique ont, à cet effet, appelé «la base et les travailleurs des différents secteurs de la fonction publique à se mobiliser et à unifier leurs rangs et poursuivre la lutte syndicale, afin de protéger leurs acquis et faire valoir leurs doléances».

L.O.CH