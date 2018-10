Le syndicat menace d’une grève de 3 jours

Par DDK | Il ya 24 minutes | 15 lecture(s)

Le bureau de Tizi-Ouzou du Syndicat national des corps communs et ouvriers professionnels de l’éducation nationale (SNCCOPEN) a tenu son assemblée générale dans la matinée d’hier, au siège des œuvres sociales. Au cours de ce rassemblement général, qui a regroupé les délégués de dix-huit daïras, il a été question de l’évaluation de la rentrée scolaire et des difficultés rencontrées par cette catégorie de travailleurs au sein des établissements, de la plate-forme de revendications et des actions envisagées pour faire aboutir les doléances des corps communs. Pour le premier point, le président du bureau de wilaya, Mohamed Arezki Hallou, a relevé le manque d’ouvriers dans les établissements «en dépit du concours de recrutement retenu par la direction de l’éducation pour deux cent vingt-deux ouvriers, toutes catégories confondues». «Un concours, précisera-t-il, qui se déroulera du 15 au 21 octobre courant, alors que les besoins dépassent les trois cents travailleurs(…)». Le deuxième point concerne la plate-forme de revendications portée à l’échelle nationale, sur laquelle le président du bureau de wilaya se désole, en dénonçant «le refus du gouvernement des augmentations, de la permanisation et de l’intégration des vacataires dans le secteur de l’éducation», enchaînant, sans les nommer, qu’«ils poussent au dérapage». La plate-forme contient pas moins de dix-huit points de revendication, dont l’augmentation de la prime de rendement, de 30 à 40%, le Smig, à 25 000 DA, la prime de la femme au foyer et des allocations familiales, la création des postes d’aide-concierge et de veilleur de nuit, associer le syndicat à l’élaboration des plans de gestion et de formation, etc.». Au cours des débats, les travailleurs ont longuement décortiqué «les problèmes rencontrés, telles les menaces de certains directeurs envers les ouvriers, les tâches non déterminées …». L’ensemble des travailleurs optent pour «une grève de trois jours si des négociations sérieuses avec la tutelle n’aboutissent à aucun résultat positif». Reste aux syndicalistes de déterminer la date de ce nouveau débrayage qui se profile à l’horizon.

M A Tadjer.