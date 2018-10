Les travaux finalisés à 85 %

Par DDK | Il ya 23 minutes | 20 lecture(s)

Les travaux de réalisation du port de pêche et de plaisance dans la commune de Béni Ksila ont atteint un taux d’avancement de 85 %, a indiqué le P/APC de cette municipalité, sise à 80 km environ à l’Ouest du chef-lieu de wilaya. Lancé en 2012, ce projet, confié au groupement d'entreprises Meditram - Sotramest, assisté techniquement par le laboratoire d'études maritime d'Alger, devait être réceptionné dans un délai ne dépassant pas les 36 mois. Ainsi, cette infrastructure portuaire enregistre déjà un retard de trois ans, lié essentiellement à des problèmes financiers et techniques. Cependant, selon le maire de Béni Ksila, ce port de pêche ne tardera pas à être livré et mis en exploitation. Les travaux exécutés et en voie d’achèvement concernent deux jetées - l’une principale d'une longueur de 430 mètres linéaires et l’autre secondaire de 275 ml – ainsi qu’un quai d'une longueur de 390 ml. Il a été aussi prévu dans la fiche technique dudit projet la réalisation de deux appontements pour les petits métiers qui s'étaleront à moins de 2,5 mètres de largeur et de 150 ml (2x75m) de longueur pour les ouvrages d'accostage. En outre, un ouvrage de réparation a été édifié sur une superficie qui s'étend sur un terre-plein de 4,8 hectares. Inscrit dans le cadre du programme national de la relance et de la consolidation de la croissance économique pour un montant de 3 milliards de dinars, ce port a une capacité d’accueil de 60 petits métiers et 20 sardiniers. Une fois mis en service, il produira plus de 6 00 tonnes de poissons. Il est attendu la création d’environ 240 emplois directs et 240 autres indirects. Bonne nouvelle pour les pêcheurs de la commune de Béni Ksila, qui travaillent actuellement dans des conditions très difficiles, bien que dix cases de pêche aient été mises à leur disposition pour entreposer leur matériel.

B. S.