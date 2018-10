Recul du déficit au 1er semestre 2018

Par DDK | Il ya 24 minutes | 16 lecture(s)

Selon la Banque d’Algérie, le déficit de la balance des paiements a baissé de trois milliards de dollars au 1er semestre de l’année en cours. En effet, le solde global de la balance des paiements a affiché un déficit de 7,93 milliards de dollars à la fin juin 2018 contre un déficit de 11,06 milliards de dollars à la fin juin 2017, a rapporté, hier, l’APS selon des responsables au sein de la Banque d’Algérie. Le déficit de la balance commerciale (marchandises) s'est établi à 3,58 milliards de dollars (mds usd) au 1er semestre 2018 contre un déficit de 7,9 mds usd à fin juin 2017, soit un recul de 54,7%. Quant au poste «Services hors revenus des facteurs», le déficit s'est réduit en passant à 3,8 mds usd à fin juin 2018 contre un déficit de 4,35 mds usd à fin juin 2017 (-13%). Pour le poste «Revenus des facteurs», le déficit s'est creusé à 1,84 mds usd contre un déficit de 1,23 mds usd à fin juin 2017, a précisé la même source. Cette dernière a fait savoir, également, que les transferts nets dont essentiellement les transferts des retraites et pensions vers l’Algérie ont «augmenté de 27,6% en passant à 1,73 mds usd à fin juin 2018 contre 1,36 mds usd à fin juin 2017». Au total, le déficit du Compte courant de la balance des paiements s’est alors réduit à 7,48 mds usd à fin juin 2018 contre un déficit de 12,12 mds usd à la même période de 2017. S’agissant du solde du Compte capital et opérations financières, il a affiché «un déficit de 447 millions de dollars à fin juin 2018 contre un excédent de 1,06 mds usd à fin juin 2017». Les investissements directs étrangers ont été de 631 millions de dollars au 1er semestre 2018 contre 601 millions de dollars à la même période de 2017. Par ailleurs, les réserves de change «ont baissé à 88,61 mds usd à la fin du 1er semestre 2018 contre 106,3 mds usd à la même période de 2017», a rapporté l’agence officielle selon des responsables au sein de la Banque d’Algérie. Ces derniers ont souligné la nécessité d’engager des efforts supplémentaires d’ajustement «pour rétablir les équilibres macroéconomiques afin d'assurer la viabilité de la balance des paiements et de limiter l’érosion des réserves officielles de change».

S. S.